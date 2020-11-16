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Итоги парламентских выборов 2020 года в Грузии по пропорциональной системе

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Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (710)
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Итоги парламентских выборов 2020 года в Грузии по пропорциональной системе
© Sputnik / Konstantin Ivanov
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/infographics/20201116/250059965/Itogi-parlamentskikh-vyborov-2020-goda-v-Gruzii-po-proportsionalnoy-sisteme.html

В Грузии 31 октября состоялись парламентские выборы. В выборах участвовали 48 партий и 2 политических блока. Из 150 депутатских мест 120 избраны по партийным спискам, а 30 – по мажоритарным округам

По данным сайта ЦИК, в законодательный орган страны по пропорциональной системе проходят девять партий и политических блоков: среди них нынешняя правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" (48,22%), оппозиционный блок "Сила в единстве" (27,18%), в состав которой входит бывшая правящая партия "Единое национальное движение". В инфографике Sputnik Грузия представлены данные обо всех партиях, которые прошли в парламент десятого созыва. 

Что касается результатов выборов по мажоритарной системе, то 21 ноября в 17 округах Грузии пройдут вторые туры, так как в первом туре кандидаты не смогли набрать более 50% голосов избирателей.

Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (710)


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