Второй тур парламентских выборов в Грузии: предварительные итоги

В Грузии 21 ноября прошёл второй тур парламентских выборов. Выборы прошли в 17 из 30 мажоритарных округов: там, где кандидаты в первом туре не смогли получить больше 50% голосов избирателей

Избиратели выбирали из двух кандидатов, показавших лучшие результаты в первом туре, который состоялся 31 октября. Хотя официально оппозиционные партии сняли своих кандидатов с выборов, в бюллетене они все равно остались и набрали от 5 до 12%. Между тем, кандидаты от правящей партии "Грузинская мечта" победили во всех мажоритарных округах.

В инфографике Sputnik Грузия представлены предварительные результаты после обработки 100% голосов избирателей, оглашенные на брифинге ЦИК и опубликованные на сайте ЦИК.

Окончательные итоги должны быть обнародованы не позднее 10 декабря, их можно будет обжаловать в Тбилисском городском суде в течение двух дней.