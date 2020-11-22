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Второй тур парламентских выборов в Грузии: предварительные итоги

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Темы:
Второй тур выборов в парламент Грузии 2020 (44)
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Второй тур парламентских выбора в Грузии: предварительные итоги
© Sputnik / Konstantin Ivanov
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0b/16/250129822.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/infographics/20201122/250129861/Vtoroy-tur-parlamentskikh-vybora-v-Gruzii-predvaritelnye-itogi.html

В Грузии 21 ноября прошёл второй тур парламентских выборов. Выборы прошли в 17 из 30 мажоритарных округов: там, где кандидаты в первом туре не смогли получить больше 50% голосов избирателей

Избиратели выбирали из двух кандидатов, показавших лучшие результаты в первом туре, который состоялся 31 октября. Хотя официально оппозиционные партии сняли своих кандидатов с выборов, в бюллетене они все равно остались и набрали от 5 до 12%. Между тем, кандидаты от правящей партии "Грузинская мечта" победили во всех мажоритарных округах. 

В инфографике Sputnik Грузия представлены предварительные результаты после обработки 100% голосов избирателей, оглашенные на брифинге ЦИК и опубликованные на сайте ЦИК.

Окончательные итоги должны быть обнародованы не позднее 10 декабря, их можно будет обжаловать в Тбилисском городском суде в течение двух дней. 

Темы:
Второй тур выборов в парламент Грузии 2020 (44)


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