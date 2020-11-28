Рождественский пост 2020-2021: что можно есть по дням

Пост начинается 28 ноября и заканчивается 6 января в канун Рождества Христова.

Рождественский пост длится 40 дней, поэтому в церковном уставе он называется еще Четыредесятницей, как и Великий пост.

В Рождественский пост правила воздержания, предписанные церковью, менее строгие, чем в Великий и Успенский посты: во время поста нельзя есть мясные и молочные продукты, но по выходным и церковным праздникам, если они не выпадают на среду и пятницу, разрешается рыба.

Так, в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, который отмечают 4 декабря, в 2020-м он выпадает на пятницу, можно выпить немного вина. А в день памяти Святого Николая Чудотворца – 19 декабря, который в 2020 году выпадает на субботу, можно вкушать рыбу.

Для мирян допускаются определенные послабления: употреблять рыбные продукты они могут также по вторникам и четвергам. Между тем, накануне Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия Второй из-за эпидемиологической ситуации в стране, связанной с коронавирусом, благословил верующих на употребление молочных продуктов в случае необходимости.

Рождественский пост усиливается в последнюю неделю – в эти дни нельзя есть даже рыбу.

Самый строгий день поста – суббота, 6 января – Сочельник, канун Рождества. До первой звезды принято полностью отказываться от еды, а вечером разговляться сочивом (кутьей) – сладкой кашей, которую обычно готовят из целых зерен пшеницы или другой крупы с добавлением меда, а также изюма или орехов.