12:35 28 Ноября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9545
  • 100 RUB4.3692
  • USD3.3164
Поиск
Инфографика

Рождественский пост 2020-2021: что можно есть по дням

Получить короткую ссылку
213 0 0
Новости
Все новости
Все новости
Рождественский пост 2020-2021: что можно есть по дням
© Sputnik / Konstantin Ivanov
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0b/1b/250185783.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/infographics/20201128/250185822/Rozhdestvenskiy-post-2020-2021-chto-mozhno-est-po-dnyam.html

Рождественский пост – последний из четырех многодневных постов в году, установленных православной церковью

Пост начинается 28 ноября и заканчивается 6 января в канун Рождества Христова.

Рождественский пост длится 40 дней, поэтому в церковном уставе он называется еще Четыредесятницей, как и Великий пост. 

Праздничный стол
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Рождественский пост и Новый год 2020: постные блюда на праздник

В Рождественский пост правила воздержания, предписанные церковью, менее строгие, чем в Великий и Успенский посты: во время поста нельзя есть мясные и молочные продукты, но по выходным и церковным праздникам, если они не выпадают на среду и пятницу, разрешается рыба.

Так, в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, который отмечают 4 декабря, в 2020-м он выпадает на пятницу, можно выпить немного вина. А в день памяти Святого Николая Чудотворца – 19 декабря, который в 2020 году выпадает на субботу, можно вкушать рыбу.

Для мирян допускаются определенные послабления: употреблять рыбные продукты они могут также по вторникам и четвергам. Между тем, накануне Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия Второй из-за эпидемиологической ситуации в стране, связанной с коронавирусом, благословил верующих на употребление молочных продуктов в случае необходимости.

Рождественский пост усиливается в последнюю неделю – в эти дни нельзя есть даже рыбу.

Самый строгий день поста – суббота, 6 января – Сочельник, канун Рождества. До первой звезды принято полностью отказываться от еды, а вечером разговляться сочивом (кутьей) – сладкой кашей, которую обычно готовят из целых зерен пшеницы или другой крупы с добавлением меда, а также изюма или орехов.

Теги:
Рождество


Еще инфографика

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Болельщики во время скорби по Диего Марадоне в Аргентине
Прощай, легенда: Мир скорбит по Диего Марадоне - фото
Грузия и новые ограничения: что думает население? - видео
Грузия и новые ограничения: что думает население? - видео
Рождественский пост 2020-2021: что можно есть по дням
Рождественский пост 2020-2021: что можно есть по дням
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться