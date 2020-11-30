Денежные переводы в Грузию в период пандемии

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Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем с января по октябрь 2020 года вырос на 7,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 1516,4 миллиона долларов
По данным Национального банка Грузии, Россия лидирует по объему денежных переводов в Грузию - общий объем денежных переводов из РФ в январе-октябре составил около 291,4 миллиона долларов – более 19,2% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов.
Из РФ с начала 2020 года денежных переводов поступило на 16,1% меньше, чем за тот период прошлого года.
В шестерку стран-лидеров входят также Италия, Греция, США, Израиль и Турция.