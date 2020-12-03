Коронавирус на Южном Кавказе – ноябрь 2020

Примечательно, что отметку в 100 тысяч по числу инфицированных коронавирусом во всех трех странах зафиксировали в ноябре.
В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете, как в странах Южного Кавказа обстояли дела с коронавирусом в ноябре.
Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Грузии с 28 ноября в стране ввели ряд новых ограничений, однако обошлось без полного локдауна, как было после первой волны коронавируса в стране.
Так, с 21 марта в Грузии был введен режим чрезвычайного положения, который отменили с 23 мая благодаря тому, что удалось избежать массового инфицирования.
На территории Азербайджана с 4 июня по 28 декабря действует карантинный режим, который уже неоднократно продлевали. В Армении с 16 марта по 11 сентября – режим чрезвычайного положения, а с 11 сентября по 11 января в стране введен карантин.