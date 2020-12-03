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Коронавирус на Южном Кавказе – ноябрь 2020

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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1529)
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Коронавирус на Южном Кавказе – ноябрь 2020
© Sputnik
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/infographics/20201203/250242741/Koronavirus-na-Yuzhnom-Kavkaze--noyabr-2020.html

Первые случаи заражения коронавирусом COVID-19 в странах Южного Кавказа зафиксировали с разницей в несколько дней - в Грузии – 26 февраля, в Азербайджане – 28 февраля, а в Армении – 1 марта.

Примечательно, что отметку в 100 тысяч по числу инфицированных коронавирусом во всех трех странах зафиксировали в ноябре.

В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете, как в странах Южного Кавказа обстояли дела с коронавирусом в ноябре.

Парламент Грузии. Охранник у здания в маске
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Что можно, а что - нет? Власти Грузии пояснили, как будут действовать новые ограничения

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Грузии с 28 ноября в стране ввели ряд новых ограничений, однако обошлось без полного локдауна, как было после первой волны коронавируса в стране.

Так, с 21 марта в Грузии был введен режим чрезвычайного положения, который отменили с 23 мая благодаря тому, что удалось избежать массового инфицирования.

На территории Азербайджана с 4 июня по 28 декабря действует карантинный режим, который уже неоднократно продлевали. В Армении с 16 марта по 11 сентября – режим чрезвычайного положения, а с 11 сентября по 11 января в стране введен карантин.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1529)


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