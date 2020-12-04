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Как в странах Балтии притесняют российских журналистов и СМИ

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Случаи притеснения журналистов и российских СМИ в Балтии
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/infographics/20201204/250253342/Kak-v-stranakh-Baltii-pritesnyayut-rossiyskikh-zhurnalistov-i-SMI.html

За пять лет Литва, Латвия и Эстония не раз притесняли российские СМИ и тех авторов и корреспондентов, которые с ними сотрудничают. Всю хронологию таких случаев за пять лет смотрите в инфографике Sputnik Литва

В этот раз власти Латвии провели задержания, допросы, обыски, изъятие оргтехники и предъявили уголовные обвинения авторам российских порталов Baltnews и Sputnik Латвия. Были задержаны, допрошены и отпущены под подписку о невыезде и неразглашении шесть латвийских журналистов. Все они обвиняются в нарушении режима антироссийских санкций из-за сотрудничества с МИА "Россия сегодня", на которое, по версии прибалтийских стран, распространяются санкции Евросоюза против генерального директора агентства Дмитрия Киселева, введенные в 2014 году.

Однако латвийские журналисты не являются штатными сотрудниками МИА "Россия сегодня", они лишь сотрудничают с изданиями. Теперь им может грозить наказание от денежного штрафа до тюремного заключения.

Подробнее о случаях притеснения журналистов и российских СМИ в странах Балтии за пять лет - в инфографике Sputnik Литва.

Теги:
Sputnik, Латвия


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