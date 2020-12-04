Как в странах Балтии притесняют российских журналистов и СМИ

За пять лет Литва, Латвия и Эстония не раз притесняли российские СМИ и тех авторов и корреспондентов, которые с ними сотрудничают. Всю хронологию таких случаев за пять лет смотрите в инфографике Sputnik Литва

В этот раз власти Латвии провели задержания, допросы, обыски, изъятие оргтехники и предъявили уголовные обвинения авторам российских порталов Baltnews и Sputnik Латвия. Были задержаны, допрошены и отпущены под подписку о невыезде и неразглашении шесть латвийских журналистов. Все они обвиняются в нарушении режима антироссийских санкций из-за сотрудничества с МИА "Россия сегодня", на которое, по версии прибалтийских стран, распространяются санкции Евросоюза против генерального директора агентства Дмитрия Киселева, введенные в 2014 году.

Однако латвийские журналисты не являются штатными сотрудниками МИА "Россия сегодня", они лишь сотрудничают с изданиями. Теперь им может грозить наказание от денежного штрафа до тюремного заключения.

Подробнее о случаях притеснения журналистов и российских СМИ в странах Балтии за пять лет - в инфографике Sputnik Литва.