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Торговля в Грузии продолжает падать на фоне пандемии

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Темы:
Экономика Грузии (1543)
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Торговля в Грузии продолжает падать на фоне пандемии
© Sputnik
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/infographics/20201206/250264067/Torgovlya-v-Gruzii-prodolzhaet-padat-na-fone-pandemii.html

Внешнеторговый оборот с начала 2020 года снизился на 15% по сравнению с январем-октябрем прошлого года и составил около 9,2 миллиарда долларов

Согласно данным Национальной службы статистики, грузинскую продукцию с января по октябрь 2020 года вывезли на сумму более 2,7 миллиарда долларов - на 11,1% меньше по сравнению с тем же периодом 2019 года.

Импорт с начала 2020 года составил более 6,4 миллиарда долларов, что на 16,6% меньше по сравнению с январем-октябрем 2019 года.

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Отрицательный торговый баланс Грузии с января по октябрь составил более 3,7 миллиарда долларов, что представляет собой 40,7% от всего внешнеторгового оборота.

Крупнейшими торговыми партнерами Грузии с начала 2020 года являются Турция, Россия и Китай - в целом оборот с этими странами в январе-октябре составил более 3,3 миллиарда долларов, что составляет 36,5% от общего торгового оборота.

В десятку торговых партнеров Грузии также входят: Азербайджан – около 746,3 миллиона долларов, Армения – более 515,2 миллиона долларов, США – около 509,7 миллиона долларов, Украина – более 476,7 миллиона долларов, Германия – около 356,8 миллиона долларов, Болгария – около 347,9 миллиона долларов, Италия – около 175 миллионов долларов.

Грузия также торгует со странами Евросоюза и СНГ.

Темы:
Экономика Грузии (1543)
Теги:
Национальная служба статистики Грузии "Сакстат", торговля, Экономика, Грузия


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