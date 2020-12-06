Торговля в Грузии продолжает падать на фоне пандемии

Внешнеторговый оборот с начала 2020 года снизился на 15% по сравнению с январем-октябрем прошлого года и составил около 9,2 миллиарда долларов

Согласно данным Национальной службы статистики, грузинскую продукцию с января по октябрь 2020 года вывезли на сумму более 2,7 миллиарда долларов - на 11,1% меньше по сравнению с тем же периодом 2019 года.

Импорт с начала 2020 года составил более 6,4 миллиарда долларов, что на 16,6% меньше по сравнению с январем-октябрем 2019 года.

Отрицательный торговый баланс Грузии с января по октябрь составил более 3,7 миллиарда долларов, что представляет собой 40,7% от всего внешнеторгового оборота.

Крупнейшими торговыми партнерами Грузии с начала 2020 года являются Турция, Россия и Китай - в целом оборот с этими странами в январе-октябре составил более 3,3 миллиарда долларов, что составляет 36,5% от общего торгового оборота.

В десятку торговых партнеров Грузии также входят: Азербайджан – около 746,3 миллиона долларов, Армения – более 515,2 миллиона долларов, США – около 509,7 миллиона долларов, Украина – более 476,7 миллиона долларов, Германия – около 356,8 миллиона долларов, Болгария – около 347,9 миллиона долларов, Италия – около 175 миллионов долларов.

Грузия также торгует со странами Евросоюза и СНГ.