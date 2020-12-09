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Безработица и трудоустройство в Грузии – III квартал 2020

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Темы:
Экономика Грузии (1554)
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Безработица и трудоустройство в Грузии - III квартал 2020
© Sputnik / Konstantin Ivanov
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/infographics/20201209/250293163/Bezrabotitsa-i-trudoustroystvo-v-Gruzii--III-kvartal-2020.html

Уровень безработицы в Грузии в третьем квартале 2020 года повысился на 0,7%, по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 11,9%, говорится на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат"

По данным Сакстата, уровень безработицы в сельском поселении намного ниже в сравнении с городским.

Уровень безработицы традиционно выше среди мужчин, чем среди женщин – в третьем квартале 2020 года по сравнению с тем же периодом прошлого года этот показатель среди мужчин увеличился на 2%, а среди женщин – снизился на 0,8%.

В Грузии уровень безработицы подсчитывается на основании соотношения количества трудоустроенных и безработных из экономически активного населения.

Мужчины в масках обсуждают текущую ситуацию в стране
© Sputnik / STRINGER
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Экономически активным является человек 15 лет и старше, который работает или предлагает свой труд. При этом, безработным он будет считаться, если в течение семи дней до опроса не выполнял работу с целью заработка, искал работу последние четыре недели и готов начать работу в ближайшие две недели.

Показатель трудоспособного, экономически активного населения (15 лет и старше) в Грузии в третьем квартале 2020 года составил 60,8%.

По данным Сакстата, уровень активности, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, снизился как в городских (0,8%), так и в сельских поселениях (3%), а уровень занятости по всей стране снизился на 1,9%.

Уровень активности у мужчин выше, чем у женщин. В третьем квартале этот показатель у женщин составил 50,9%, а у мужчин - 72,2%. При этом уровень активности женщин снизился на 3,3%, а мужчин вырос на 0,3%.

С начала пандемии коронавируса многие граждане Грузии остались без работы и доходов. Для смягчения последствий пандемии правительство в апреле утвердило антикризисный план по оказанию помощи населению и бизнесу.

Эксперты полагают, что уровень безработицы в ближайшие месяцы вырастет еще больше.

Темы:
Экономика Грузии (1554)
Теги:
Грузия, Безработица


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