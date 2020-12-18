21:28 18 Декабря 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0154
  • 100 RUB4.5067
  • USD3.2846
Поиск
Инфографика

Преступность в Грузии – данные МВД

Получить короткую ссылку
Темы:
Преступность в Грузии (1248)
65 0 0
Новости
Все новости
Все новости
Преступность в Грузии – данные МВД
© Sputnik
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/12/250388412.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/infographics/20201218/250388878/Prestupnost-v-Gruzii--dannye-MVD.html

Количество преступлений, совершенных в Грузии за 10 месяцев 2020 года, сократилось на 9,98% по сравнению с показателями за прошлый год

В период с 1 января по 31 октября в Грузии зафиксировали около 48,5 тысячи преступлений, об этом говорят данные МВД. В среднем за месяц в стране фиксируют около 5–5,5 тысячи преступлений.

Однако в период чрезвычайного положения, когда все жители страны сидели дома из-за пандемии коронавируса, число преступлений значительно снизилось. Наименьшее число преступлений приходится на середину весны, когда в стране действовали строгие ограничения из-за коронавируса.

Вахтанг Гомелаури
photo: Ministry of Internal Affairs of Georgia / FB
Преступность в Грузии в 2020 году снизилась – и. о. главы МВД

Между тем, 18 декабря и.о. главы МВД Грузии Вахтанг Гомелаури, представляя отчет о работе ведомства за 2020 год, заявил, что количество преступлений сократилось на 10% по сравнению с 2019 годом, отметив, что в этом заслуга правоохранительных органов страны.

В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете подробную информацию о преступлениях, совершенных в стране, а также о жертвах преступлений.

Темы:
Преступность в Грузии (1248)
Теги:
инфографика, преступность, МВД Грузии, Грузия


Еще инфографика

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Церемония зажжения огней на главной новогодней елке Грузии на проспекте Руставели
На главной новогодней елке Грузии зажглись праздничные огни - фото
Новогоднее настроение: в Тбилиси зажгли огни на главной елке страны
Новогоднее настроение: в Тбилиси зажгли огни на главной елке страны
Преступность в Грузии – данные МВД
Преступность в Грузии – данные МВД
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться