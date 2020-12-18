Преступность в Грузии – данные МВД

Количество преступлений, совершенных в Грузии за 10 месяцев 2020 года, сократилось на 9,98% по сравнению с показателями за прошлый год

В период с 1 января по 31 октября в Грузии зафиксировали около 48,5 тысячи преступлений, об этом говорят данные МВД. В среднем за месяц в стране фиксируют около 5–5,5 тысячи преступлений.

Однако в период чрезвычайного положения, когда все жители страны сидели дома из-за пандемии коронавируса, число преступлений значительно снизилось. Наименьшее число преступлений приходится на середину весны, когда в стране действовали строгие ограничения из-за коронавируса.

Между тем, 18 декабря и.о. главы МВД Грузии Вахтанг Гомелаури, представляя отчет о работе ведомства за 2020 год, заявил, что количество преступлений сократилось на 10% по сравнению с 2019 годом, отметив, что в этом заслуга правоохранительных органов страны.

В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете подробную информацию о преступлениях, совершенных в стране, а также о жертвах преступлений.