Коронавирус на постсоветском пространстве - динамика

По данным Всемирной организации здравоохранения на 21 декабря, число выявленных зараженных по всему миру составило 75 479 471 человек, скончались 1 686 267

По-прежнему ежедневно в постсоветских странах ежедневно фиксируют новых инфицированных и умерших из-за последствий COVID-19. В интерактивной инфографике Sputnik Азербайджан можно посмотреть, как менялась динамика заражений коронавирусом в первой половине декабря.

По официальным данным на 21 декабря, в Грузии общее число инфицированных составляет 209 462, в Азербайджане – 203 593, в Армении – 154 065.