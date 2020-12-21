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Коронавирус на постсоветском пространстве - динамика

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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1610)
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video infografics : Sputnik Azerbaijan
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/15/250413082.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/infographics/20201221/250413203/Koronavirus-na-postsovetskom-prostranstve---dinamika.html

По данным Всемирной организации здравоохранения на 21 декабря, число выявленных зараженных по всему миру составило 75 479 471 человек, скончались 1 686 267

По-прежнему ежедневно в постсоветских странах ежедневно фиксируют новых инфицированных и умерших из-за последствий COVID-19. В интерактивной инфографике Sputnik Азербайджан можно посмотреть, как менялась динамика заражений коронавирусом в первой половине декабря.

По официальным данным на 21 декабря, в Грузии общее число инфицированных составляет 209 462, в Азербайджане – 203 593, в Армении – 154 065.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1610)
Теги:
инфографика, Пандемия, Коронавирус COVID-2019


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