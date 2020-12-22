Какую елку выбрать – живую или искусственную?

Новый год – это семейный праздник со своими обычаями и традициями. Одной из основных традиций является украшение зеленой красавицы

Приобретение качественной елки, будь то живая или искусственная, требует немалых усилий. Sputnik Грузия решил облегчить Вам этот процесс, собрав основные рекомендации.

Помните, елку нужно купить заранее – чем ближе праздник, тем меньше выбор, и желательно в первой половине дня, чтобы как следует разглядеть товар при дневном освещении.