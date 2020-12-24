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Объем денежных переводов в Грузию вырос - данные Нацбанка

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Темы:
Экономика Грузии (1590)
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Объем денежных переводов в Грузию вырос - данные Нацбанка
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/infographics/20201224/250444654/Obem-denezhnykh-perevodov-v-Gruziyu-vyros---dannye-Natsbanka.html

Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем с января по ноябрь 2020 года вырос на 8% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил более 1,6 миллиарда долларов

По данным Национального банка Грузии, Россия лидирует по объему денежных переводов в Грузию - общий объем денежных переводов из РФ в январе-ноябре составил более 323,2 миллиона долларов – около 19,2% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов. Из РФ с начала 2020 года денежных переводов поступило на 16,1% меньше, чем за тот же период прошлого года.

В шестерку стран-лидеров входят также Италия, Греция, США, Израиль и Турция.

Темы:
Экономика Грузии (1590)
Теги:
денежные переводы, Национальный банк Грузии, Грузия


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