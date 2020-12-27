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Падение внешней торговли Грузии - данные статистики

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Темы:
Экономика Грузии (1598)
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Падение внешней торговли Грузии - данные статистики
© Sputnik
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/infographics/20201227/250463966/Padenie-vneshney-torgovli-Gruzii---dannye-statistiki.html

Внешнеторговый оборот с начала 2020 года снизился на 14,6% по сравнению с январем-ноябрем прошлого года и составил более 10,2 миллиарда долларов

По данным Национальной службы статистики, грузинскую продукцию с января по ноябрь 2020 года вывезли на сумму более 3 миллиардов долларов - на 11,3% меньше по сравнению с тем же периодом 2019 года.

Импорт с начала 2020 года составил около 7,2 миллиарда долларов, что на 15,9% меньше по сравнению с январем-ноябрем 2019 года.

Производство фундука в Грузии
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Экспорт грузинского фундука превысил 60 миллионов долларов

Отрицательный торговый баланс Грузии с января по ноябрь составил около 4,2 миллиарда долларов, что составляет 40,9% от всего внешнеторгового оборота.

Крупнейшими торговыми партнерами Грузии с начала 2020 года являются Турция, Россия и Китай - в целом оборот с этими странами в январе-ноябре составил более 3,7 миллиарда долларов, что составляет более 36,3% от общего торгового оборота.

В десятку торговых партнеров Грузии также входят: Азербайджан – более 831,3 миллиона долларов, США – около 568,4 миллиона долларов, Армения – около 555,7 миллиона долларов, Украина – более 539,2 миллиона долларов, Германия – около 404,4 миллиона долларов, Болгария – около 383,4 миллиона долларов, Италия – более 193,7 миллиона долларов.

Темы:
Экономика Грузии (1598)
Теги:
Национальная служба статистики Грузии "Сакстат", Экономика, Грузия


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