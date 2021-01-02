Как приготовить хаш - самое мужское блюдо

Особенно актуально это блюдо в зимнее время года.
Традиционно хаш едят с утра. В инфографике Sputnik Азербайджан вы узнаете рецепт приготовления хаша.
Если лучшие друзья девушек — это бриллианты, то лучший друг мужчин на Кавказе — это хаш (в грузинской версии "хаши")
Особенно актуально это блюдо в зимнее время года.
Традиционно хаш едят с утра. В инфографике Sputnik Азербайджан вы узнаете рецепт приготовления хаша.
Коронавирус COVID-19 внес изменения в жизнь жителей большинства стран мира, в том числе и в традиции празднования Нового года и Рождества
Внешнеторговый оборот с начала 2020 года снизился на 14,6% по сравнению с январем-ноябрем прошлого года и составил более 10,2 миллиарда долларов
Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем с января по ноябрь 2020 года вырос на 8% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил более 1,6 миллиарда долларов
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По словам политика, правящая партия "Грузинская мечта" переняла политику экс-президента страны Михаила Саакашвили
Бессрочное заключение – высшая мера наказания в Грузии, предусмотренная для лиц, совершивших такие особо тяжкие преступления, как убийство, наркоторговля или другие действия, повлекшие тяжелые последствия
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