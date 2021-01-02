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Как приготовить хаш - самое мужское блюдо

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Инфографика: Приготовление хаша
© Sputnik / Elnur Salayev
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/infographics/20210102/250524472/Kak-prigotovit-khash---samoe-muzhskoe-blyudo.html

Если лучшие друзья девушек — это бриллианты, то лучший друг мужчин на Кавказе — это хаш (в грузинской версии "хаши")

Особенно актуально это блюдо в зимнее время года.

Традиционно хаш едят с утра. В инфографике Sputnik Азербайджан вы узнаете рецепт приготовления хаша.



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