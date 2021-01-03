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Календарь праздников и выходных в Грузии в 2021 году

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Календарь праздников и выходных в Грузии в 2021 году
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/infographics/20210103/250529735/Kalendar-prazdnikov-i-vykhodnykh-v-Gruzii-v-2021-godu.html

В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете об основных государственных и религиозных праздниках страны в наступившем году

Пандемия коронавируса COVID-19 внесла изменения в привычный образ жизни жителей большинства стран мира, в том числе и Грузии. И если раньше по случаю празднования Нового года и Рождества в стране выходными днями были 1-2 января и 7 января соответственно, то в 2021 году по решению властей в стране выходные дни продлятся с 1 по 15 января.

Будут работать только банки, объекты и сервисы стратегического значения.

О своем решении власти Грузии объявили 26 ноября, одновременно утвердив двухмесячный план по борьбе с коронавирусом, согласно которому по 31 января включительно в стране будет действовать ряд ограничений.

Теги:
Грузия


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