20:13 08 Января 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0713
  • 100 RUB4.4824
  • USD3.3001
Поиск
Инфографика

Каких успехов добился Шота Арвеладзе в "Пахтакоре"

Получить короткую ссылку
Темы:
Спорт в Грузии (1087)
44 0 0
Новости
Все новости
Все новости
Каких успехов добился Шота Арвеладзе в Пахтакоре
Sputnik Узбекистан
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/1f/250508944.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/infographics/20210108/250509012/Kakikh-uspekhov-dobilsya-Shota-Arveladze-v-Pakhtakore.html

Грузинский специалист Шота Арвеладзе покинул пост главного тренера ташкентского "Пахтакора", добившись с узбекским клубом значительных результатов

Срок соглашения между грузинским специалистом и столичным клубом Узбекистана истек в конце 2020 года

За время его работы в команде с лета 2017 года "Пахтакор" дважды становился чемпионом Узбекистана, дважды выигрывал Кубок страны и одни раз победил в розыгрыше Кубка Лиги.

"Спустя три года я покидаю пост главного тренера "Пахтакора". Для меня это было захватывающее, прекрасное и успешное время. Хочу поблагодарить болельщиков, игроков, сотрудников команды и всех, кто нас поддерживал", – написал Арвеладзе на своей официальной странице в Facebook.

Он выразил надежду, что клуб продолжит побеждать и станет еще сильней.

Все достижения Шота Арвеладзе с "Пахтакором" смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.

Темы:
Спорт в Грузии (1087)
Теги:
футбол, клуб "Пахтакор", Узбекистан, Шота Арвеладзе


Еще инфографика

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Рождественская служба. Храм Святой Троицы Самеба
Рождественская служба в храме Самеба - фото верующих в масках
COVID объятьям не помеха! В доме престарелых появилась комната для встреч
COVID объятьям не помеха! В доме престарелых появилась комната для встреч
Каких успехов добился Шота Арвеладзе в Пахтакоре
Каких успехов добился Шота Арвеладзе в "Пахтакоре"
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться