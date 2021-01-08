Каких успехов добился Шота Арвеладзе в "Пахтакоре"

Срок соглашения между грузинским специалистом и столичным клубом Узбекистана истек в конце 2020 года

За время его работы в команде с лета 2017 года "Пахтакор" дважды становился чемпионом Узбекистана, дважды выигрывал Кубок страны и одни раз победил в розыгрыше Кубка Лиги.

"Спустя три года я покидаю пост главного тренера "Пахтакора". Для меня это было захватывающее, прекрасное и успешное время. Хочу поблагодарить болельщиков, игроков, сотрудников команды и всех, кто нас поддерживал", – написал Арвеладзе на своей официальной странице в Facebook.

Он выразил надежду, что клуб продолжит побеждать и станет еще сильней.

Все достижения Шота Арвеладзе с "Пахтакором" смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.