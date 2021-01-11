Больше миллиарда лари – как распределят бюджет мэрии Тбилиси

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В конце 2020 года депутаты сакребуло (городской совет) Тбилиси утвердили проект столичного бюджета на 2021 год
На нужды города столичные власти потратят более 1,05 миллиарда лари: общие расходы бюджета на 28,9 миллиона больше, чем в 2020 году.
В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете, на что будут потрачены бюджетные деньги. Самая большая статья расходов – строительство, эксплуатация инфраструктурных объектов и укрепление аварийных зданий (194,6 млн лари), а наименьшая – способствование развитию экономики (4,2 млн лари).