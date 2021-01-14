Топ-5 самых высокооплачиваемых футболистов Грузии

В конце 2020 года в авторитетном издании Transfermarkt была опубликована информация о том, как оценивают грузинских футболистов

В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете трансферную стоимость топ-5 грузинских футболистов

Кроме того, в Transfermarkt сообщили о том, что грузинские футболисты, выступающие в национальных чемпионатах Австрии и Турции, поднялись в цене. Так, Саба Лобжанидзе, выступающий за "Анкарагюджу", подорожал с одного миллиона евро до 1,7 миллиона.

Увеличилась трансферная стоимость и полузащитника "Коньяспора" Левана Шенгелия: он "подорожал" на 400 тысяч и теперь стоит 1,8 миллиона евро. Заметно прибавил в цене и защитник австрийского "Вольфсбергера" Лука Лочошвили: в октябре его стоимость составляла 400 тысяч евро, а сейчас выросла до одного миллиона.