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Топ-5 самых высокооплачиваемых футболистов Грузии

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Темы:
Грузинские футболисты в России (126)
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Топ-5 самых высокооплачиваемых футболистов Грузии
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https://sputnik-georgia.ru/infographics/20210114/250509457/Top-5-samykh-vysokooplachivaemykh-futbolistov-Gruzii.html

В конце 2020 года в авторитетном издании Transfermarkt была опубликована информация о том, как оценивают грузинских футболистов

В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете трансферную стоимость топ-5 грузинских футболистов

Кроме того, в Transfermarkt сообщили о том, что грузинские футболисты, выступающие в национальных чемпионатах Австрии и Турции, поднялись в цене. Так, Саба Лобжанидзе, выступающий за "Анкарагюджу", подорожал с одного миллиона евро до 1,7 миллиона.

Увеличилась трансферная стоимость и полузащитника "Коньяспора" Левана Шенгелия: он "подорожал" на 400 тысяч и теперь стоит 1,8 миллиона евро. Заметно прибавил в цене и защитник австрийского "Вольфсбергера" Лука Лочошвили: в октябре его стоимость составляла 400 тысяч евро, а сейчас выросла до одного миллиона.

Темы:
Грузинские футболисты в России (126)
Теги:
Соломон Квирквелия, Хвича Кварацхелия, футбол, Грузия


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