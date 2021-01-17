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Зарплаты в странах ЕС – по данным Eurostat

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Зарплаты в странах ЕС – по данным Eurostat
Sputnik Латвия
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/01/11/250631628.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/infographics/20210117/250631661/Zarplaty-v-stranakh-ES--po-dannym-Eurostat.html

В странах Европейского Союза Литва, Латвия и Эстония лидируют по доле работников, получающих маленькие зарплаты

Согласно методологии статистической служб ЕС Eurostat, низкой считается зарплата в две трети от средней зарплаты по стране или меньше. В инфографике Sputnik Латвия вы узнаете долю получателей низких зарплат (% от всех занятых).

Что касается Грузии, то согласно данным Национальной службы статистики, среднемесячная зарплата в Грузии в третьем квартале 2020 года выросла на 1,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составила 1 239,5 лари (375 долларов). При этом, самые высокие зарплаты в Грузии в сфере информации и коммуникации – 2 150,6 лари (около 650 долларов).



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