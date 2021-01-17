Зарплаты в странах ЕС – по данным Eurostat

Согласно методологии статистической служб ЕС Eurostat, низкой считается зарплата в две трети от средней зарплаты по стране или меньше. В инфографике Sputnik Латвия вы узнаете долю получателей низких зарплат (% от всех занятых).

Что касается Грузии, то согласно данным Национальной службы статистики, среднемесячная зарплата в Грузии в третьем квартале 2020 года выросла на 1,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составила 1 239,5 лари (375 долларов). При этом, самые высокие зарплаты в Грузии в сфере информации и коммуникации – 2 150,6 лари (около 650 долларов).