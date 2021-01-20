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Госбюджет Грузии: на что распределят миллиарды

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Госбюджет Грузии: на что распределят миллиарды
© Sputnik / Konstantin Ivanov
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/infographics/20210120/250662270/Gosbyudzhet-Gruzii-na-chto-raspredelyat-milliardy.html

Государственный бюджет Грузии на 2021 год рассчитан, исходя из глобального экономического кризиса и пандемии коронавируса

На государственный бюджет выделено 18,4 миллиарда лари: из них бюджетные средства - 16,9 миллиарда лари, а финансирование со стороны доноров – 1,5 миллиарда лари.

Больше всего средств выделено для министерства по делам вынужденных переселенцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты, министерство регионального развития и инфраструктуры Грузии, а также для министерства образования, науки, культуры и спорта.

В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете о том, какое финансирование получат государственные ведомства в 2021 году и для сравнения приведены данные за прошлый год, а также о том, на основании каких данных рассчитан бюджет.



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