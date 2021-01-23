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Денежные переводы в Грузию в год пандемии

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Темы:
Экономика Грузии (1647)
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Денежные переводы в Грузию в год пандемии
© Sputnik / Konstantin Ivanov
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/01/17/250688521.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/infographics/20210123/250688571/Denezhnye-perevody-v-Gruziyu-v-god-pandemii.html

По данным Национального банка Грузии, объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в 2020 году вырос на 8,8% по сравнению с 2019 годом и составил около 1,9 миллиарда долларов

Россия лидирует по объему денежных переводов в Грузию – общий объем денежных переводов из РФ в 2020 году составил около 364 миллионов долларов – порядка 19,3% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов, следует из данных Нацбанка. Из РФ в 2020 году денежных переводов поступило на 15,1% меньше, чем за 2019 год.

В шестерку стран-лидеров входят также Италия, Греция, США, Израиль и Турция.

Темы:
Экономика Грузии (1647)
Теги:
денежные переводы, Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Грузия


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