Новые правила въезда в Грузию

С 1 февраля в Грузию вместе с возобновлением регулярного авиасообщения начнут впускать иностранных граждан, а на каких условиях – смотрите в инфографике Sputnik Грузия

Из-за пандемии коронавируса COVID-19 в конце марта 2020 года Грузия прекратила авиасообщение со всеми странами, а в середине марта закрыла сухопутные границы.

В пятницу, 29 января, был зафиксирован самый низкий показатель положительных случаев на коронавирус в течение последних трех месяцев – 3,5% - 669 случаев.

С начала пандемии в Грузии зафиксировали более 256 тысяч случаев коронавируса, выздоровели более 247 тысяч, скончались 3 148 человек. На этом этапе в Грузии 6 686 активных случаев коронавируса.