20:33 29 Января 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9973
  • 100 RUB4.3336
  • USD3.2995
Поиск
Инфографика

Новые правила въезда в Грузию

Получить короткую ссылку
77 0 0
Новости
Все новости
Все новости
Новые правила въезда в Грузию
© Sputnik / Konstantin Ivanov
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/01/1d/250747463.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/infographics/20210129/250746179/Novye-pravila-vezda-v-Gruziyu.html

С 1 февраля в Грузию вместе с возобновлением регулярного авиасообщения начнут впускать иностранных граждан, а на каких условиях – смотрите в инфографике Sputnik Грузия

Из-за пандемии коронавируса COVID-19 в конце марта 2020 года Грузия прекратила авиасообщение со всеми странами, а в середине марта закрыла сухопутные границы.

В пятницу, 29 января, был зафиксирован самый низкий показатель положительных случаев на коронавирус в течение последних трех месяцев – 3,5% - 669 случаев. 

С начала пандемии в Грузии зафиксировали более 256 тысяч случаев коронавируса, выздоровели более 247 тысяч, скончались 3 148 человек. На этом этапе в Грузии 6 686 активных случаев коронавируса.



Еще инфографика

  • Военная мощь Грузии - рейтинг
    Последнее обновление: 20:01 26.01.2021
    20:01 26.01.2021

    Военная мощь Грузии - рейтинг

    Глобальный индекс военной мощи (Global Firepower Index) – это рейтинг, оценивающий армии 136 стран мира и факторы, прямо или косвенно влияющие на военную мощь

    1047
  • Денежные переводы в Грузию в год пандемии
    Последнее обновление: 20:00 23.01.2021
    20:00 23.01.2021

    Денежные переводы в Грузию в год пандемии

    По данным Национального банка Грузии, объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в 2020 году вырос на 8,8% по сравнению с 2019 годом и составил около 1,9 миллиарда долларов

    7580
  • Госбюджет Грузии: на что распределят миллиарды
    Последнее обновление: 19:07 20.01.2021
    19:07 20.01.2021

    Госбюджет Грузии: на что распределят миллиарды

    Государственный бюджет Грузии на 2021 год рассчитан исходя из глобального экономического кризиса и пандемии коронавируса

    353
  • Зарплаты в странах ЕС – по данным Eurostat
    Последнее обновление: 22:15 17.01.2021
    22:15 17.01.2021

    Зарплаты в странах ЕС – по данным Eurostat

    В странах Европейского Союза Литва, Латвия и Эстония лидируют по доле работников, получающих маленькие зарплаты

    640

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Фотографирование водопада Хорсшу-Фолс, который является частью Ниагарских водопадов в Канаде
Когда пар превращается в лед: зима на Ниагарском водопаде - фото
Страна должна открыться - Тбилиси парализован очередной акцией протеста против ограничений
Тбилиси парализован новой акцией протеста против ограничений - видео
Новые правила въезда в Грузию
Новые правила въезда в Грузию
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться