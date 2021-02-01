Внешняя торговля Грузии в год пандемии - итоги

Пандемия коронавируса повлияла на экономику Грузии - внешнеторговый оборот в 2020 году в целом снизился на 14,8% по сравнению с прошлым годом и составил более 11,3 миллиарда долларов

Грузинскую продукцию в 2020 году вывезли на сумму более 3,3 миллиарда долларов, что на 12% меньше по сравнению с 2019 годом. Импорт в 2020 году составил более 8 миллиардов долларов, что на 15,9% меньше по сравнению с 2019 годом.

Отрицательный торговый баланс Грузии в 2020 году составил около 4,7 миллиарда долларов, а это 41,1% от всего внешнеторгового оборота, об этом говорят данные Национальной службы статистики "Сакстат".

Крупнейшими торговыми партнерами Грузии с начала 2020 года являются Турция, Россия и Китай - в целом оборот с этими странами в прошлом году составил более 4,1 миллиарда долларов, что составляет более 36,2% от общего торгового оборота.

В десятку торговых партнеров Грузии также входят: Азербайджан – более 934,5 миллиона долларов, США – около 620,9 миллиона долларов, Армения – около 610 миллионов долларов, Украина – более 607,2 миллиона долларов, Германия – около 466,9 миллиона долларов, Болгария – более 422,7 миллиона долларов, Италия – более 216 миллионов долларов.

Грузия также торгует со странами Евросоюза и СНГ.