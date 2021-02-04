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Коронавирус на Южном Кавказе - январь 2021

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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1727)
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Коронавирус на Южном Кавказе - январь 2021
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/infographics/20210204/250799511/Koronavirus-na-Yuzhnom-Kavkaze---yanvar-2021.html

В странах Южного Кавказа, где, как и во всем мире, борются с пандемией COVID-19, улучшается эпидемиологическая ситуация

Первые случаи заражения коронавирусом COVID-19 в странах Южного Кавказа зафиксировали с разницей в несколько дней. В Грузии – 26 февраля, в Азербайджане – 28 февраля, а в Армении – 1 марта. В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете, как в странах Южного Кавказа обстояли дела с коронавирусом в январе, а для сравнения представлены данные за ноябрь.

С 28 ноября из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в стране Грузии ввели ряд ограничений, однако уже с 1 февраля ряд из них был снят.

В Азербайджане также с 1 февраля также смягчили некоторые ограничения.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1727)


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