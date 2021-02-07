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Вакцина от COVID-19 в Грузии - этапы иммунизации

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Вторая волна коронавируса в Грузии (826)
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Вакцина от COVID-19 в Грузии - этапы иммунизации
© Sputnik
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/infographics/20210207/250823019/Vaktsina-ot-COVID-19-v-Gruzii---etapy-immunizatsii.html

Грузия готова к получению вакцины от COVID-19 и начать вакцинацию до конца февраля, об этом заявляют власти страны

Для получения вакцины необходимы специальные условия и так называемая ультрахолодильная цепь, поэтому в процесс вакцинации включатся те большие клиники страны, которые имеют соответствующий для этого ресурс. Первая партия вакцины Pfizer, в которой 29 500 доз, поступит в Грузию в конце февраля. Прививка делается два раза, исходя из этого, ее хватит на 14 тысяч человек.

Вакцинация от коронавируса
© photo: Sputnik / Sergey Pivovarov
Грузия готова к вакцинации - глава Минздрава

В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете, кто и в каком порядке попадет под иммунизацию, согласно национальному плану по внедрению вакцины против COVID-19.

Прививки будут проводить примерно 40 бригад. Каждая бригада будет состоять из трех человек – прививающий, врач, который опрашивает при помощи специального опросника, а также регистратор, который вносит данные прививаемого в электронный модуль иммунизации. Каждая бригада сможет привить по 40-42 человека в день.

Платформа COVAX (международная инициатива по разработке, производству и распространению вакцины от коронавируса) обнародовала прогноз распределения вакцины между странами, согласно которому на первом этапе Грузия получит 214 тысяч доз вакцины.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (826)
Теги:
Вакцина, Коронавирус COVID-2019, Грузия


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