Меньше жертв и ДТП – данные МВД Грузии

Министерство внутренних дел Грузии обнародовало данные о дорожно-транспортных происшествиях в стране за 2020 год

Количество аварий на дорогах Грузии в 2020 году сократилось на 14,4% по сравнению с 2019 годом, кроме того на 6,5% уменьшилось число жертв ДТП.

В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете подробную информацию о ситуации на дорогах страны в 2020 году.

Вопрос дорожной безопасности является приоритетным для правительства Грузии. В 2019 году был разработан план действий, который предусматривает улучшение технического состояния автотранспортных средств, обеспечение эффективного исполнения, обеспечение безопасной инфраструктуры, эффективное реагирование после ДТП и повышение общественной осведомленности.