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Меньше жертв и ДТП – данные МВД Грузии

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Темы:
Происшествия в Грузии (2409)
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Инфографика. Меньше жертв и ДТП - данные МВД Грузии
Konstantine Ivanov
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/02/0d/250883425.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/infographics/20210213/250883468/Menshe-zhertv-i-DTP---dannye-MVD-Gruzii.html

Министерство внутренних дел Грузии обнародовало данные о дорожно-транспортных происшествиях в стране за 2020 год

Количество аварий на дорогах Грузии в 2020 году сократилось на 14,4% по сравнению с 2019 годом, кроме того на 6,5% уменьшилось число жертв ДТП. 

В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете подробную информацию о ситуации на дорогах страны в 2020 году. 

Вопрос дорожной безопасности является приоритетным для правительства Грузии. В 2019 году был разработан план действий, который предусматривает улучшение технического состояния автотранспортных средств, обеспечение эффективного исполнения, обеспечение безопасной инфраструктуры, эффективное реагирование после ДТП и повышение общественной осведомленности.

Темы:
Происшествия в Грузии (2409)


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