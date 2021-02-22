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Как выглядит новый кабинет министров Грузии

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Новый состав правительства Грузии
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/infographics/20210222/250970365/Kak-vyglyadit-novyi-kabinet-ministrov-Gruzii.html

В Грузии утвержден новый состав правительства, что стало необходимо после того, как 18 февраля Георгий Гахария подал в отставку с поста премьера-министра

Депутаты парламента Грузии 89 голосами "за" и двумя голосами "против" выразил доверие обновленному кабинету министров во главе с Ираклием Гарибашвили. Официально министры будут назначены на должности в ближайшее время.

Новый состав правительства Грузии и правительственная программа были представлены парламенту 19 февраля.

Кандидатуры новых министров были рассмотрены как в формате комитетских слушаний, так и во фракциях. В правительстве Гарибашвили всего два новых лица – министр обороны, а также министр регионального развития и инфраструктуры Грузии. Ираклий Гарибашвили, возглавивший правительство, ранее занимал пост премьера страны, с ноября 2013 по декабрь 2015 года.



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