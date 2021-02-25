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Экономика Грузии в год пандемии

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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/infographics/20210225/251006802/Ekonomika-Gruzii-v-god-pandemii.html

Первый случай инфицирования коронавирусом COVID-19 в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года. Со временем пандемия отразилась практически на всех сферах жизни

В инфографике Sputnuk Грузия вы узнаете, как запреты и ограничения, введенные в стране из-за пандемии коронавируса, отразились на внешней торговле страны, на туризме, на объеме денежных переводов, на ВВП и инфляции.

По официальным данным на 25 февраля, в Грузии в настоящее время зарегистрировано 2572 инфицированных, 3475 человек умерли. Всего в стране были зафиксированы 263 727 пациентов с коронавирусом.

Теги:
Грузия, Пандемия, Экономика


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