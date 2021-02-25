Экономика Грузии в год пандемии

Первый случай инфицирования коронавирусом COVID-19 в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года. Со временем пандемия отразилась практически на всех сферах жизни

В инфографике Sputnuk Грузия вы узнаете, как запреты и ограничения, введенные в стране из-за пандемии коронавируса, отразились на внешней торговле страны, на туризме, на объеме денежных переводов, на ВВП и инфляции.

По официальным данным на 25 февраля, в Грузии в настоящее время зарегистрировано 2572 инфицированных, 3475 человек умерли. Всего в стране были зафиксированы 263 727 пациентов с коронавирусом.