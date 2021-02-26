Коронавирус в Грузии – динамика за год

Первый случай инфицирования коронавирусом COVID-19 в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года

В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете, как за год увеличивалось количество инфицированных и скончавшихся от коронавирусной инфекции.

С 21 марта 2020 года в стране был введен режим чрезвычайного положения, который отменили с 23 мая благодаря тому, что удалось избежать массового инфицирования. Международное сообщество высоко оценило работу грузинских властей и эпидемиологов.

Однако с 28 ноября 2020 года из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в стране ввели ряд новых ограничений, среди которых был запрет на передвижение общественного транспорта, работу торговых центров, работу учебных заведений, введен комендантский час. Благодаря тому, что число инфицированных заметно сокращается, власти страны постепенно смягчают ковид-ограничения, в ближайшее время они будут сняты практически полностью.