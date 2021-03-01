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На чем ездили советские автолюбители

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infografics : Sputnik Azerbaijan / Elnur Salayev
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/03/01/251038967.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/infographics/20210301/251039021/Na-chem-ezdili-sovetskie-avtolyubiteli.html

Во времена СССР автомобили были настоящей роскошью. Это теперь они стали обычным средством передвижения. Из инфографики Sputnik можно узнать, сколько легковых автомобилей насчитывалось в бывших советских республиках

Агентство Sputnik Азербайджан подготовило специальную инфографику, посвященную тому, сколько автомобилей насчитывалось на душу населения в республиках бывшего СССР. 

К примеру, перед распадом Советского Союза в 1991 году, в самом Азербайджане насчитывалось всего лишь 320 тысяч автомашин. Азербайджан не входил в число лидеров бывшего СССР по автомобилизации - всего 44 автомобиля на тысячу жителей.

Интересно, что Грузия, которая сегодня нередко служит поставщиком подержанных авто в Азербайджан, еще тогда была среди самых "автомобильных" республик Союза.

 

 

Теги:
СССР, СССР, СССР, инфографика


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