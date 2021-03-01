На чем ездили советские автолюбители

Во времена СССР автомобили были настоящей роскошью. Это теперь они стали обычным средством передвижения. Из инфографики Sputnik можно узнать, сколько легковых автомобилей насчитывалось в бывших советских республиках

Агентство Sputnik Азербайджан подготовило специальную инфографику, посвященную тому, сколько автомобилей насчитывалось на душу населения в республиках бывшего СССР.

К примеру, перед распадом Советского Союза в 1991 году, в самом Азербайджане насчитывалось всего лишь 320 тысяч автомашин. Азербайджан не входил в число лидеров бывшего СССР по автомобилизации - всего 44 автомобиля на тысячу жителей.

Интересно, что Грузия, которая сегодня нередко служит поставщиком подержанных авто в Азербайджан, еще тогда была среди самых "автомобильных" республик Союза.