Коронавирус на Южном Кавказе – февраль 2021

В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете, как в странах Южного Кавказа обстояли дела с коронавирусом в феврале.

В Грузию пока не завезена вакцина от коронавируса, первая партия вакцины Pfizer должна поступить в Грузию марте, а AstraZeneca - до конца мая.

В Азербайджане процесс вакцинации с использованием китайской вакцины CoronaVac от компании Sinovac начался 18 января, а Армения получила от Минздрава России в подарок препарат для 30, а затем для 1000 человек (2060 доз). Вакцинация началась с инфицированных коронавирусом и медработников. Первой вакциной против коронавируса, которую закупит Армения, будет российский препарат "Спутник V".