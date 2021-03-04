22:46 04 Марта 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9976
  • 100 RUB4.4557
  • USD3.3252
Поиск
Инфографика

Коронавирус на Южном Кавказе – февраль 2021

Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1791)
82 0 0
Новости
Все новости
Все новости
Коронавирус на Южном Кавказе – февраль 2021
© Sputnik
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/03/04/251073945.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/infographics/20210304/251074104/Koronavirus-na-Yuzhnom-Kavkaze--fevral-2021.html

В странах Южного Кавказа по-прежнему ежедневно фиксируют новые случаи инфицирования коронавирусом COVID-19

В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете, как в странах Южного Кавказа обстояли дела с коронавирусом в феврале.

В Грузию пока не завезена вакцина от коронавируса, первая партия вакцины Pfizer должна поступить в Грузию марте, а AstraZeneca - до конца мая.

В Азербайджане процесс вакцинации с использованием китайской вакцины CoronaVac от компании Sinovac начался 18 января, а Армения получила от Минздрава России в подарок препарат для 30, а затем для 1000 человек (2060 доз). Вакцинация началась с инфицированных коронавирусом и медработников. Первой вакциной против коронавируса, которую закупит Армения, будет российский препарат "Спутник V".

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1791)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Азербайджан, Армения, Грузия

Еще инфографика

  • На чем ездили советские автолюбители
    Последнее обновление: 20:00 01.03.2021
    20:00 01.03.2021

    На чем ездили советские автолюбители

    Во времена СССР автомобили были настоящей роскошью. Это теперь они стали обычным средством передвижения. Из инфографики Sputnik можно узнать, сколько легковых автомобилей насчитывалось в бывших советских республиках

    241
  • Коронавирус в Грузии - динамика за год
    Последнее обновление: 15:28 26.02.2021
    15:28 26.02.2021

    Коронавирус в Грузии – динамика за год

    Первый случай инфицирования коронавирусом COVID-19 в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года

    698
  • Экономика Грузии в год пандемии
    Последнее обновление: 22:56 25.02.2021
    22:56 25.02.2021

    Экономика Грузии в год пандемии

    Первый случай инфицирования коронавирусом COVID-19 в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года. Со временем пандемия отразилась практически на всех сферах жизни

    222
  • Новый состав правительства Грузии
    Последнее обновление: 23:12 22.02.2021
    23:12 22.02.2021

    Как выглядит новый кабинет министров Грузии

    В Грузии утвержден новый состав правительства, что стало необходимо после того, как 18 февраля Георгий Гахария подал в отставку с поста премьера-министра

    1149

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Автомобиль Land Rover Defender в пустыне в Намибии
В Европе выбрали лучшие автомобили 2021 года - фото
Freedom for Fox: сторонники Ники Мелия снова требовали освободить лидера ЕНД - видео
Freedom for Fox: новая акция ЕНД в поддержку Мелия прошла в Тбилиси и Рустави - видео
На чем ездили советские автолюбители
На чем ездили советские автолюбители
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться