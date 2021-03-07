Грузия в международном рейтинге скорости интернета

Популярный интернет-сервис Speedtest.net ежемесячно составляет рейтинг скорости подключения к интернету Speedtest Global Index, в котором содержатся данные по скорости мобильного и фиксированного интернета

Согласно данным за январь 2021 года, по скорости мобильного интернета Грузия занимает 55-е место из 140 стран, представленных в рейтинге, и 110-е место из 175 по скорости фиксированного интернета. В инфографике Sputnik Грузия вы также узнаете о лидерах и аутсайдерах рейтинга.

Что касается стран-соседей, то в рейтинге фиксированного интернета Россия занимает 48-е место, Армения - 93, Турция - 103, Азербайджан - 117. В рейтинге мобильного интернета: Россия - 93 место, Азербайджан - 68, Армения - 67, Турция - 57.





