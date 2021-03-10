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Соотношение мужчин и женщин в странах Европы

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Количество мужчин в странах Европы на одну женщину
© Sputnik
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/03/0a/251133241.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/infographics/20210310/251133286/Kolichestvo-muzhchin-v-stranakh-Evropy.html

Каково соотношение мужчин и женщин в странах Европы? Об этом можно узнать из Всемирной книги данных ЦРУ

В инфографике Sputnik Литва можно узнать подробную информацию на этот счет. Для показателя взято среднее значение по всем возрастным группам в соотношении “мужчин/100 женщин”.

Согласно показателям, приведенным в инфографике, самое большое число мужчин в Европе по отношению к числу женщин – на Кипре и в странах Скандинавии – Норвегии, Исландии, Швеции. Меньше всего мужчин на одну женщину в Латвии. По данным Национальной государственной службы статистики Грузии на 2020 год, в Грузии проживает 3 716 858 жителей, из них 1 790 279 - мужчины, 1 926 579 - женщины. Последняя перепись населения в Грузии прошла в 2014 году.

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