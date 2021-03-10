Каково соотношение мужчин и женщин в странах Европы? Об этом можно узнать из Всемирной книги данных ЦРУ

В инфографике Sputnik Литва можно узнать подробную информацию на этот счет. Для показателя взято среднее значение по всем возрастным группам в соотношении “мужчин/100 женщин”.

Согласно показателям, приведенным в инфографике, самое большое число мужчин в Европе по отношению к числу женщин – на Кипре и в странах Скандинавии – Норвегии, Исландии, Швеции. Меньше всего мужчин на одну женщину в Латвии. По данным Национальной государственной службы статистики Грузии на 2020 год, в Грузии проживает 3 716 858 жителей, из них 1 790 279 - мужчины, 1 926 579 - женщины. Последняя перепись населения в Грузии прошла в 2014 году.