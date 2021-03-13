Великий пост 2021: календарь питания

Великий пост готовит православных к одному из основных праздников – к Пасхе. Светлое Воскресение Христово в 2021 году будут праздновать 2 мая.

Великий пост – самый строгий и продолжительный из четырех многодневных постов, установленных Православной церковью, – начнется 15 марта. В период поста верующие отказываются от мясных и молочных продуктов, рыбы, яиц и от алкогольных напитков.

Особенно важными и строгими считаются первая и последняя недели поста. Во время Великого поста церковным уставом рыбу, признанную полупостной пищей, есть разрешается два раза: на Благовещение Пресвятой Богородицы (7 апреля) и в Вербное воскресенье, которое в 2021 году выпадает на 25 апреля.