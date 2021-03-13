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Великий пост 2021: календарь питания

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Великий пост 2021: календарь питания
© Sputnik / Konstantin Ivanov
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/03/0d/251156461.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/infographics/20210313/251156515/Velikiy-post-2021-kalendar-pitaniya.html

Великий пост готовит православных к одному из основных праздников – к Пасхе. Светлое Воскресение Христово в 2021 году будут праздновать 2 мая.

Великий пост – самый строгий и продолжительный из четырех многодневных постов, установленных Православной церковью, – начнется 15 марта. В период поста верующие отказываются от мясных и молочных продуктов, рыбы, яиц и от алкогольных напитков.

Особенно важными и строгими считаются первая и последняя недели поста. Во время Великого поста церковным уставом рыбу, признанную полупостной пищей, есть разрешается два раза: на Благовещение Пресвятой Богородицы (7 апреля) и в Вербное воскресенье, которое в 2021 году выпадает на 25 апреля.

Теги:
Великий Пост

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