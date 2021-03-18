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Почем сигареты в Грузии и других странах бывшего СССР

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Почем сигареты в Грузии и других странах бывшего СССР
© Sputnik
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/infographics/20210318/251209978/Pochem-sigarety-v-Gruzii-i-drugikh-stranakh-byvshego-SSSR.html

Несмотря на то, что все известно о вреде курения, по данным на 2020 год в мире насчитывается более 1,3 миллиарда взрослых курильщиков, из них 31% мужчин и 10% женщин

По данным Всемирной организации здравоохранения, употребление табака является причиной смертности и заболеваний, которые наиболее эффективно поддаются профилактике. Из всех регионов ВОЗ в Европейском регионе сохраняются самые высокие показатели взрослых курильщиков (28%) и один из самых высоких уровней распространенности употребления табака подростками.

Для борьбы с курением власти принимают ряд мер, в том числе повышают акцизы на табачные изделия. В инфографике Sputnik Азербайджан можно узнать цены на пачку сигарет в странах бывшего Советского союза.

Запрет на курение, архивное фото
© photo: Sputnik / Павел Лисицын
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В Грузии с января 2017 года акциз на пачку сигарет с фильтром увеличился на 0,6 лари (около 0,2 доллара) и стал 1,7 лари (около 0,5 доллара). Спустя ровно два года, в 2019 году, сравнялись акцизы на сигареты с фильтром и без фильтра.

Более того, в конце декабря 2018 года был увеличен адвалорный налог на сигареты с фильтром - на 10-30 процентов от стоимости пачки.

Результат: за два года сигареты в Грузии подорожали почти в два с половиной раза. Только в 2019 году цены поднимали дважды – в среднем на 1 лари (около 0,3 доллара), при том что в среднем сигареты обходятся в 4-6 лари.

Кроме того, с 21 ноября 2019 года в Грузии вошел в силу запрет на реализацию и доставку нерасфасованных табачных изделий любого вида. В частности, запрещается реализация и доставка нерасфасованного табачного сырья, табака для трубки, самокруток, а также для кальяна.

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