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Заплаты и занятость в Грузии - последние данные

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Темы:
Экономика Грузии (1746)
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Заплаты и занятость в Грузии - последние данные
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Sputnik Грузия
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Общий оборот предприятий за четвертый квартал 2020 года в Грузии составил 32 миллиарда лари, что на 1,9% больше, чем за тот же период 2019 года

Общий объем произведенной продукции в денежном выражении за отчетный период составил 12,4 миллиарда лари, что на 7,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат) на основе официально декларированных данных.

Число трудоустроенных на предприятиях бизнес-сектора в Грузии составило 641,6 тысячи человек, что на 10,1% меньше, чем в четвертом квартале 2019 года. В том числе 58,9% из числа занятых в бизнес-секторе составляют мужчины, а 41,1% – женщины.

Среднемесячная зарплата в бизнес-секторе Грузии за отчетный период составляет 1417 лари, что на 0,9% больше, чем в четвертом квартале 2019 года.

Темы:
Экономика Грузии (1746)
Теги:
Экономика, Грузия

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