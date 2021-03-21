Заплаты и занятость в Грузии - последние данные

Общий оборот предприятий за четвертый квартал 2020 года в Грузии составил 32 миллиарда лари, что на 1,9% больше, чем за тот же период 2019 года

Общий объем произведенной продукции в денежном выражении за отчетный период составил 12,4 миллиарда лари, что на 7,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат) на основе официально декларированных данных.

Число трудоустроенных на предприятиях бизнес-сектора в Грузии составило 641,6 тысячи человек, что на 10,1% меньше, чем в четвертом квартале 2019 года. В том числе 58,9% из числа занятых в бизнес-секторе составляют мужчины, а 41,1% – женщины.

Среднемесячная зарплата в бизнес-секторе Грузии за отчетный период составляет 1417 лари, что на 0,9% больше, чем в четвертом квартале 2019 года.