23:06 31 Марта 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0044
  • 100 RUB4.4926
  • USD3.4118
Поиск
Инфографика

Экологические угрозы - рейтинг

Получить короткую ссылку
28 0 0
Новости
Все новости
Все новости
Экологические угрозы - рейтинг
© Sputnik
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/03/1f/251339947.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/infographics/20210331/251340022/Ekologicheskie-ugrozy---reyting.html

Для того, чтобы попытаться определить стран, подверженных наибольшему риску экологических угроз, был составлен рейтинг Ecological Threat Register

Согласно рейтингу, 20 стран Европы сталкиваются по меньшей мере с одной экологической угрозе, а восемь стран - с двумя или более угрозами. В инфографике Sputnik Литва вы узнаете рейтинг экологических угроз по уровню риска.

Возглавляют рейтинг - Молдавия, Нидерланды и Россия.

Еще инфографика

  • Рейтинг безопасности стран Европы
    Последнее обновление: 21:00 28.03.2021
    21:00 28.03.2021

    Рейтинг безопасности стран Европы

    Один из основных показателей уровня физической безопасности в том или ином государстве - число предумышленных убийств на 100 тысяч населения

    501
  • Пандемия коронавируса COVID-19 в Грузии отразилась практически на всех сферах жизни, и в первую очередь на экономике
    Последнее обновление: 20:00 25.03.2021
    20:00 25.03.2021

    Инвестиции в Грузию - главное

    Пандемия коронавируса COVID-19 в Грузии отразилась практически на всех сферах жизни, и в первую очередь на экономике

    314
  • Заплаты и занятость в Грузии - последние данные
    Последнее обновление: 21:26 21.03.2021
    21:26 21.03.2021

    Зарплаты и занятость в Грузии - последние данные

    Общий оборот предприятий за четвертый квартал 2020 года в Грузии составил 32 миллиарда лари, что на 1,9% больше, чем за тот же период 2019 года

    1053
  • Почем сигареты в Грузии и других странах бывшего СССР
    Последнее обновление: 20:49 18.03.2021
    20:49 18.03.2021

    Почем сигареты в Грузии и других странах бывшего СССР

    Несмотря на то, что все известно о вреде курения, по данным на 2020 год в мире насчитывается более 1,3 миллиарда взрослых курильщиков, из них 31% мужчин и 10% женщин

    1335

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Атлит-Ям - древняя затопленная неолитическая деревня у побережья Атлита, Израиль
Затерянный мир: примечательные древние затонувшие города - фото
Переговоры в Грузии опять сорваны: кризис переходит на новый этап - видео
Переговоры в Грузии опять сорваны: кризис переходит на новый этап - видео
Экологические угрозы - рейтинг
Экологические угрозы - рейтинг
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться