Экологические угрозы - рейтинг

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Для того, чтобы попытаться определить стран, подверженных наибольшему риску экологических угроз, был составлен рейтинг Ecological Threat Register
Согласно рейтингу, 20 стран Европы сталкиваются по меньшей мере с одной экологической угрозе, а восемь стран - с двумя или более угрозами. В инфографике Sputnik Литва вы узнаете рейтинг экологических угроз по уровню риска.
Возглавляют рейтинг - Молдавия, Нидерланды и Россия.