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Правила въезда в Грузию в апреле 2021 года – видеоинструкция

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© Sputnik / Konstantin Ivanov
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/infographics/20210403/251346504/Pravila-vezda-v-Gruziyu-v-aprele-2021-goda---videoinstruktsiya.html

В Грузии в разгаре весна, страна уже месяц как открыла воздушные границы и теперь в страну спустя год наконец снова могут приехать те, кто соскучился или всегда мечтал побывать

Грузия уже месяц как открыла воздушные границы. Сухопутные и морские границы Грузии по-прежнему закрыты. Этими каналами могут воспользоваться только граждане Грузии, которые желают вернуться на родину.

Иностранцы могут только прилететь. При этом изменился ряд правил и условий для въезда.

Смотрите в видеографике Sputnik Грузия, что нужно знать, если собрались посетить страну в апреле.

 

Теги:
Грузия

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