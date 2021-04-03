Правила въезда в Грузию в апреле 2021 года – видеоинструкция

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В Грузии в разгаре весна, страна уже месяц как открыла воздушные границы и теперь в страну спустя год наконец снова могут приехать те, кто соскучился или всегда мечтал побывать
Грузия уже месяц как открыла воздушные границы. Сухопутные и морские границы Грузии по-прежнему закрыты. Этими каналами могут воспользоваться только граждане Грузии, которые желают вернуться на родину.
Иностранцы могут только прилететь. При этом изменился ряд правил и условий для въезда.
Смотрите в видеографике Sputnik Грузия, что нужно знать, если собрались посетить страну в апреле.