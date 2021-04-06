Рынок недвижимости в Тбилиси - исследование

В инфографике Sputnik Грузия вы подробно узнаете о ситуации с рынком недвижимости в Тбилиси с начала 2021 года

В феврале 2021 года в Тбилиси зафиксировали 2 733 транзакиции с квартирами, что на 4% меньше, чем в феврале 2020 года, говорится на сайте некоммерческой платформы Recov.ge со ссылкой на Публичный реестр и агентство недвижимости Colliers.

Что касается новостроек, то в феврале 2021 года было зафиксировано 1869 транзакций, что на 2% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Это может быть связано с тем, что в столице было завершено строительство новых жилых объектов, что в общей сложности включает порядка 200 квартир, отмечено на сайте Recov.ge.

Определенная часть девелоперов на первичном рынке начала скидочные акции, хотя на вторичном рынке цены не изменились.

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