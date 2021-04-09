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А что не подорожало? Цены в Грузии - март 2021

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Темы:
Экономика Грузии (1785)
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Что и насколько подорожало в Грузии
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/infographics/20210409/251419777/A-chto-ne-podorozhalo-Tseny-v-Gruzii---mart-2021.html

Годовой уровень инфляции в марте составил 7,2% при целевом показателе 3%, говорится в материалах Национальной службы статистики "Сакстат" (Грузстат)

В инфографике Sputnik Грузия представлены цены на конкретные товары и услуги: так, в марте 2021 года, по сравнению с тем же периодом 2020 года, цены больше всего выросли на растительное масло, личные вещи, медицинское обслуживание, меньше всего подорожали - обувь, одежда и высшее образование.

Что касается групп, на которые подразделены товары и услуги, то за год цены больше всего повысились на здравоохранение (+13,6), на мебель, семейные предметы, уход за домом (+12%), на различные товары и обслуживание (+9%), алкогольные напитки и табак (+8,9%) и воду, электроэнергию, газ (+7,6%).

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Темы:
Экономика Грузии (1785)
Теги:
Национальная служба статистики Грузии "Сакстат", Статистика, инфографика, цены, Грузия

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