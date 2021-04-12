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Сколько служат в армии Грузии и странах бывшего СССР

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Темы:
Оборона Грузии (185)
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Сколько служат в армиях стран бывшего СССР
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Sputnik Грузия
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В странах бывшего СССР срок службы в армии в основном составляет 12 месяцев, а Латвия единственная на постсоветском пространстве, отказавшаяся от военного призыва

В Грузии действуют три вида службы в силах обороны - контрактная, срочная и резервная. Срочная служба является обязательной, и она предусмотрена для мужчин призывного возраста (18-27 лет), кроме студентов. Срок службы - 12 месяцев.

Призыв на срочную военную службу в Грузии осуществляется дважды в год - в рамках весеннего и осеннего призыва.

Грузинские военнослужащие в учебном центре Грузия-НАТО JTEC на территории военной базы в Крцаниси
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Что касается контрактной и резервной службы, туда идут по желанию. При этом резерв бывает активный и обычный. Активный резерв длится по 45 дней в году в течение пяти лет. А тех, кто находится в пассивном резерве, предполагается призывать в случае всеобщей мобилизации.

От призыва могут отказаться: граждане Грузии, которые служили в другой стране; были судимы за тяжкое или особо тяжкое преступление; прошли альтернативную трудовую службу; депутаты парламента; одаренные особым талантом; лица с ограниченными возможностями здоровья; непригодные для службы в армии.

Также от службы могут отказаться единственные сыновья в семье, один из членов которой погиб за территориальную целостность Грузии или во время прохождения военной службы.

Отсрочить срочную службу можно по состоянию здоровья, либо если призывник находится под следствием, либо является школьником, студентом, учится в резидентуре, зарегистрирован на сдачу Единых национальных экзаменов, если он единственный ребенок в семье или если у него двое детей или более. Льготы также касаются священников, учителей и сельских врачей.

В инфографике Sputnik Азербайджан вы узнаете, сколько служат призывники в странах бывшего СССР.

Темы:
Оборона Грузии (185)
Теги:
Грузинская армия, СССР, Грузия

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