Сколько живут жители Европы?

На фоне пандемии COVID-19 средняя продолжительность жизни в 2020 году сократилась в большинстве стран Европы

Согласно данным статистической службы Европейского союза (Eurostat), в Болгарии, Румынии и Венгрии - самые низкие показатели продолжительности жизни. Между тем, в трех странах средняя продолжительность жизни и мужчин, и женщин во время пандемии выросла: в Норвегии, Финляндии и Дании.

В инфографике Sputnik Латвия вы узнаете, сколько живут мужчины и женщины в Европе.

Что касается Грузии, то, согласно данным Национальной службы статистики за 2020 год, самый высокий показатель смертности приходится на людей старше 80 лет. Из общего количества умерших эта категория составляет 42% от общего количества умерших.