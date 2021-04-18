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Сколько живут жители Европы?

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Сколько живут мужчины и женщины в Европе
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/infographics/20210418/251499721/Skolko-zhivut-zhiteli-Evropy.html

На фоне пандемии COVID-19 средняя продолжительность жизни в 2020 году сократилась в большинстве стран Европы

Согласно данным статистической службы Европейского союза (Eurostat), в Болгарии, Румынии и Венгрии - самые низкие показатели продолжительности жизни. Между тем, в трех странах средняя продолжительность жизни и мужчин, и женщин во время пандемии выросла: в Норвегии, Финляндии и Дании.

В инфографике Sputnik Латвия вы узнаете, сколько живут мужчины и женщины в Европе.

Что касается Грузии, то, согласно данным Национальной службы статистики за 2020 год, самый высокий показатель смертности приходится на людей старше 80 лет. Из общего количества умерших эта категория составляет 42% от общего количества умерших.

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