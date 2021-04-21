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Рождаемость и смертность в Грузии

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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/infographics/20210421/251531936/Rozhdaemost-i-smertnost-v-Gruzii.html

В 2020 году в Грузии больше человек умерло, чем родилось - об этом говорят последние данные Национальной службы статистики

Так, в 2020 году в стране родились 46 520 детей, а умерли - 50 537 человек. Более подробную информацию можно посмотреть в инфографике Sputnik Грузия.

Интересно, что из 46 520 детей, родившихся в этот период, 17 655 – первые дети в семье, 16 651 – вторые, 11 996 – третьи и выше, и о 218 детях – нет данных. Что касается возраста матерей, то в 2020 году возраст трети всех родивших составил от 25 до 29 лет. На втором месте матери от 30 до 34 лет, на третьем - 20- 24 года , а на четвертом - 35 – 39 лет.

Что касается смертности, то самый высокий показатель приходится на людей старше 80 лет - 42% от общего количества умерших.

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