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Внешняя торговля Грузии в 2021 году

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Внешняя торговля Грузии в 2021 году
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/infographics/20210424/251558191/Vneshnyaya-torgovlya-Gruzii-v-2021-godu.html

Впервые за последний год вырос экспорт грузинской продукции, об этом говорят данные Национальной службы статистики "Сакстат"

В январе-марте 2021 года грузинскую продукцию вывезли на сумму 821,1 миллиона долларов, что на 5,3% больше по сравнению с тем же периодом 2020 года. Более подробную информацию вы узнаете в инфографике Sputnik Грузия.

Крупнейшими торговыми партнерами Грузии с начала 2021 года являются Турция, Россия и Китай – в целом оборот с этими странами в январе-марте этого года составил более одного миллиарда долларов, что составляет 37,6% от общего торгового оборота.

В десятку торговых партнеров Грузии также входят: Азербайджан – около 250,3 миллиона долларов, США – более 160 миллионов долларов, Армения – более 152,2 миллиона долларов, Украина – около 139,4 миллиона долларов, Германия – более 111,4 миллиона долларов, Болгария – более 86,4 миллиона долларов, Италия – более 61,3 миллиона долларов. Грузия также торгует со странами Евросоюза и СНГ.

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