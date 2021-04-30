Грузия - полезные контакты на все случаи жизни

Sputnik Грузия подготовил для вас список номеров, которые могут вам понадобиться в разных жизненных ситуациях

В основном, в списке вы найдете номера "горячих линий", на которые можно обращаться ежедневно в круглосуточном режиме. В инфографике указаны номера первой необходимости, контакты государственных органов, коммунальных и транспортных служб и другие полезные телефоны.