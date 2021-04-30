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Грузия - полезные контакты на все случаи жизни

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Грузия - полезные контакты на все случаи жизни
© Sputnik / Konstantin Ivanov
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/04/1e/251621184.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/infographics/20210430/251621217/Gruziya---poleznye-kontakty-na-vse-sluchai-zhizni.html

Sputnik Грузия подготовил для вас список номеров, которые могут вам понадобиться в разных жизненных ситуациях

В основном, в списке вы найдете номера "горячих линий", на которые можно обращаться ежедневно в круглосуточном режиме. В инфографике указаны номера первой необходимости, контакты государственных органов, коммунальных и транспортных служб и другие полезные телефоны.

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