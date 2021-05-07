Третья волна коронавируса в Грузии – динамика

Первый случай инфицирования коронавирусом COVID-19 в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года

Грузия переживает третью волну коронавируса COVID-19.

О начале третьей волны коронавируса 11 апреля заявил руководитель Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе. Для того, чтобы не допустить масштабного распространения инфекции, в стране действует ряд ограничений, среди которых комендантский час с 21:00 до 5:00, запрет на работу кафе и ресторанов в выходные дни.

Для снижения мобильности граждан в Грузии 4-11 мая объявлены нерабочими днями. В стране до 12 мая приостановлена работа городского транспорта.

По словам директора тбилисской инфекционной больницы Тенгиза Церцвадзе, начать говорить о снятии ковид-ограничений в Грузии станет возможно тогда, когда количество вакцинированных достигнет 30% от общего числа населения страны. По последним данным, в Грузии вакцинировано около 2% населения, что является довольно низким показателем.