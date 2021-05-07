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Третья волна коронавируса в Грузии – динамика

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (215)
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Третья волна коронавируса в Грузии – динамика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/infographics/20210507/251665089/Tretya-volna-koronavirusa-v-Gruzii--dinamika.html

Первый случай инфицирования коронавирусом COVID-19 в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года

Грузия переживает третью волну коронавируса COVID-19.

О начале третьей волны коронавируса 11 апреля заявил руководитель Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе.  Для того, чтобы не допустить масштабного распространения инфекции, в стране действует ряд ограничений, среди которых комендантский час с 21:00 до 5:00, запрет на работу кафе и ресторанов в выходные дни. 

Для снижения мобильности граждан в Грузии  4-11 мая объявлены нерабочими днями. В стране до 12 мая приостановлена работа городского транспорта. 

По словам директора тбилисской инфекционной больницы Тенгиза Церцвадзе, начать говорить о снятии ковид-ограничений в Грузии станет возможно тогда, когда количество вакцинированных достигнет 30% от общего числа населения страны. По последним данным, в Грузии вакцинировано около 2% населения, что является довольно низким показателем.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (215)
Теги:
Грузия, Коронавирус COVID-2019, Пандемия

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