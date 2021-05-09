Когда цифры говорят: Грузия во Второй мировой войне

Во время Второй мировой войны военнослужащие из Грузии в рядах советских войск внесли значительный вклад в победу над фашизмом

Из Грузии на фронт отправились порядка 700 тысяч человек, около 300 тысяч героически погибли в ходе военных действий. Более подробно о том, какую роль сыграла страна во Второй мировой войне, вы узнаете в видеографике Sputnik Грузия.

По последним данным, в Грузии в живых остались всего 263 ветерана.

Каждый год 9 мая в Грузии проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню победы над фашизмом. Ветераны, представители власти и жители страны традиционно собираются в столичном парке Ваке, где возлагают цветы к Могиле Неизвестного солдата. Однако в этом году из-за того, что в парке идут ремонтные работы, праздничные мероприятия проходят в Парке культуры и отдыха ветеранов.