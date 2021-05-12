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ООН и ЕС – история вступления

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ООН и ЕС – история вступления
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/infographics/20210512/251713463/OON-i-ES--istoriya-vstupleniya.html

В 1945 году, после окончания Второй мировой войны, представители 50 стран мира собрались в Сан-Франциско на Конференции Объединенных Наций по созданию международной организации для разработки Устава ООН

Официально ООН существует с 24 октября 1945 года, к этому дню Устав был ратифицирован Великобританией, Китаем, СССР, США, Францией и большинством других подписавших его государств.

В настоящее время ООН продолжает активно работать для поддержания международного мира и безопасности, для оказания гуманитарной помощи нуждающимся и защиты прав человека.

В инфографике Sputnik Литва вы узнаете историю вступления европейских стран в ООН. Грузия стала 179-м членом ООН 31 июля 1992 года. Вслед за этим, в начале 1993 года в стране открылось представительство ООН.

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