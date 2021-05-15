Спид в Грузии

По статистике Грузия относится к странам с низким процентом ВИЧ/СПИД-инфицированных и среди этих стран занимает одно из последних мест

Sputnik Грузия подготовил инфографику по случаю Всемирного дня памяти людей, умерших от СПИД, который отмечают 16 мая.

По данным на 1 апреля 2021 года, в Грузии зафиксировано 8 765 случаев заражения ВИЧ-инфекцией. Первый случай инфицирования был выявлен в 1989 году.

ВИЧ, к настоящему времени унесший жизни почти 33 миллионов человеческих жизней, по-прежнему одна из основных глобальных проблем общественного здравоохранения. Однако благодаря современному подходу ВИЧ-инфекция перешла в категорию поддающихся терапии хронических заболеваний, что позволяет ВИЧ-инфицированным прожить долгую и здоровую жизнь.