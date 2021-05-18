Автопарк в Грузии и других республиках СССР

Во времена СССР Грузия считалась одной из самых автомобильных республик. В 1991 году перед развалом СССР в Грузии было зарегистрировано 530 тысяч автомобилей

Для сравнения в соседних странах: в Азербайджане - 320 тысяч автомобилей, а в Армении 310 тысяч автомобилей. Самым малочисленным парком обладала Молдавия, а самым многочисленным - Россия.

В инфографике Sputnik Литва вы узнаете более подробную информацию об уровне обеспеченности автомобилями в республиках СССР.

В настоящее время в Грузии зарегистрировано 958 239 автомобилей, в том числе грузовых и специализированных. Согласно последней переписи населения, которую провели в 2014 году, в Грузии проживает 3 729 635 человек.

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